Caso Manchester City, Glasner: "Senza fiducia dei tifosi, il calcio perde tutto"

Anche il tecnico del Nottingham Forest Oliver Glasner ha voluto dire la sua sulla delicata vicenda giudiziaria che vede coinvolto il Manchester City, dichiarato colpevole su 114 dei 115 capi d'accusa relativi alle violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Intervistato da The Times, l'allenatore austriaco ha posto l'accento sulla necessità di una risoluzione tempestiva per tuturare il movimento.

"Se i tifosi perderanno la fiducia nella Premier, smetteranno di guardarla"

"Spero che venga presa una decisione sul caso Manchester City il prima possibile", ha dichiarato Glasner. "La cosa più importante è l'integrità della lega, perché una volta che i tifosi perderanno la fiducia in essa, smetteranno di guardarla", ha aggiunto, lanciando un chiaro monito sulla salvaguardia della credibilità e della trasparenza nel massimo campionato inglese.