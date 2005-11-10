Soria ottimista: "Carvajal arriverà, saremmo felicissimi di accoglierlo a Getafe"

Nonostante il recente rallentamento e l'apparente stallo nella trattativa, il portiere del Getafe David Soria è convinto che il club riuscirà a definire l'ingaggio di Dani Carvajal. Il trentasei difensore laterale è attualmente svincolato dopo aver concluso la sua lunghissima e trionfale avventura con il Real Madrid al termine della scorsa stagione, rappresentando un'occasione di mercato di straordinario spessore per la Liga.

Intervenuto sulla situazione, Soria non ha nascosto l'entusiasmo del gruppo squadra all'idea di accogliere un veterano di tale carisma: "Sarebbe fantastico fino a quando non lo vedremo arrivare ad allenarsi domani. Saremmo felicissimi. Vogliamo inserire nuovi giocatori perché crediamo di dover rinforzare la rosa; ci attendono mesi molto duri", ha dichiarato il portiere, sottolineando come l'esperienza e il livello di un profilo come Carvajal rappresenterebbero "un innesto perfetto".

Nonostante le indiscrezioni delle ultime ore abbiano parlato di un brusco stop alla trattativa — legato in particolare alla richiesta del giocatore di inserire una clausola di uscita in vista della finestra di mercato di gennaio —, Soria mantiene grande ottimismo: "Vediamo se il presidente riuscirà a inventarsi qualcosa e a trovare un accordo. Io credo che l'affare si farà".