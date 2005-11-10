Xavi Simons riparte dai libri: l'asso del Tottenham si iscrive a Harvard durante il recupero

Costretto a un lungo stop a causa di un grave infortunio, il centrocampista del Tottenham Xavi Simons ha deciso di sfruttare il periodo di riabilitazione per investire sul proprio futuro fuori dal campo, iscrivendosi ufficialmente alla prestigiosa Harvard Business School. Il ventitreenne nazionale olandese, fermo dallo scorso aprile per la rottura del legamento crociato anteriore — un infortunio che gli è costato l'intera stagione e la partecipazione alla Coppa del Mondo —, ha scelto di unire la riabilitazione negli Stati Uniti a una stimolante sfida accademica.

Il programma Crossover into Business e la vita dopo il calcio

Piuttosto che abbattersi per lo stop forzato, Simons è stato ammesso al celebre programma Crossover into Business di Harvard, un percorso pensato appositamente per aiutare gli atleti professionisti di altissimo livello a orientarsi nel mondo del business e della leadership aziendale. Il programma affianca ai calciatori alcuni studenti del Master in Business Administration (MBA) di Harvard nel ruolo di tutor, guidandoli attraverso casi studio e strategie manageriali. Una scelta che dimostra la grande maturità del fantasista degli Spurs, deciso a farsi trovare pronto per le sfide future ben prima del fischio finale della sua carriera sul campo.