L'Al Nassr batte 1-0 il NEOM, ma CR7 stecca: prima sbaglia un rigore, poi un gol facilissimo

L'Al Nassr vince 1-0 contro il NEOM e continua a credere nella Saudi Pro League. Agli uomini di Postecoglou basta un gol di Joao Felix, mentre per Cristiano Ronaldo è una giornata estremamente negativa a livello personale: il portoghese ha sbagliato un calcio di rigore, tirando direttamente sul fondo, ma anche una deviazione a pochi centimetri dalla porta, terminata alta. Più tardi ha avuto la chance per riscattarsi, ma il suo destro, questa volta partito bene dai suoi piedi, ha finito la sua corsa sui cartelloni pubblicitari.

La classifica

1. Al-Qadisiya 25 (10)

2. Al Hilal 24 (9)

3. Al-Nassr 22 (9)

4. Al Ittihad 20 (9)

5. Al-Ahli Saudi 18 (9)

6. Neom Sports 16 (10)

7. Al Draih 15 (10)

8. Al-Ettifaq 15 (10)

9. Al-Kholood Club 12 (9)

10. Al Khaleej 12 (10)

11. Al Hazm 9 (10)

12. Al-Riyadh 9 (9)

13. Al-Shabab 8 (9)

14. Al Feiha 7 (10)

15. Al-Faisaly 7 (9)

16. Al Fateh 6 (10)

17. Al-Taawon 4 (10)

18. Abha 2 (8)