Quattro spagnoli nel Dream Team FIFPro: la Roja domina, non c'è il Pallone d'Oro

Il trionfo al Mondiale negli Stati Uniti trova un'ulteriore consacrazione nei FIFA FIFPro World 11, l'undici ideale scelto direttamente dai calciatori di tutto il mondo. La Spagna è la nazionale più rappresentata con quattro giocatori: il portiere David Raya, il difensore Pau Cubarsí, il centrocampista Rodri Hernandez e il talento offensivo Lamine Yamal, premiati dai colleghi per quanto mostrato nel corso dell'ultima stagione.

La Spagna detta legge

A completare la formazione ci sono anche tre protagonisti del Paris Saint-Germain, reduce da una stagione impreziosita dalla doppietta in Champions League: Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Vitinha. Due, invece, i rappresentanti del Real Madrid, Jude Bellingham e Kylian Mbappé, mentre gli ultimi posti sono occupati da Erling Haaland e Lionel Messi.

Kane escluso, hanno votato quasi 20 mila giocatori

Tra le sorprese dell'undici ideale spicca l'assenza di Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d'Oro 2026, rimasto fuori dalla selezione finale nonostante i successi individuali conquistati nell'ultimo anno (e i tantissimi gol realizzati) e una semifinale Mondiale.

La squadra è stata scelta attraverso il voto di 19.806 calciatori provenienti da 73 Paesi. Come precisato dagli organizzatori, gli elettori hanno valutato il rendimento dei candidati "tra il 4 agosto 2025 e il 19 luglio 2026, entrambi inclusi", prendendo in considerazione esclusivamente i giocatori che hanno disputato almeno 30 partite ufficiali nel periodo stabilito.

Questo l'11 ideale: Raya; Hakimi, Cubarsì, Nuno Mendes; Bellingham, Rodri, Vitinha; Messi; Yamal, Mbappé; Haaland.