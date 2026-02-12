Ufficiale
Danilo Pereira in Arabia Saudita ancora per un altr'anno: rinnova con l'Al Ittihad
TUTTO mercato WEB
L'Al Ittihad annuncia il rinnovo di Danilo Pereira. L'ex centrocampista di Porto e Paris Saint-Germain è transitato anche in Italia dove ha vestito la maglia del Parma in 5 occasioni nel 2011/12. Il nuovo accordo col club saudita è fino al 2027.
Pereira still a Tiger until 2027 💛✍️
pic.twitter.com/68QJkC3gZx
— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) February 11, 2026
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
4 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile