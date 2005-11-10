"Ho bisogno di aiuto": il misterioso appello social del padre di Lamine Yamal

Il padre di Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram che ha suscitato la curiosità dei suoi follower. Il padre del fenomeno del Barcellona ha condiviso una fotografia insieme al presidente blaugrana, Joan Laporta, accompagnata da una richiesta di aiuto che non è passata inosservata.

Il messaggio

"Ciao, buongiorno a tutta la famiglia blaugrana. Ho bisogno di aiuto come persona e essere umano", ha scritto il papà di Yamal nel post. Per il momento, non ha chiarito a cosa si riferisca esattamente né ha fornito ulteriori dettagli sui motivi che lo hanno spinto a lanciare questo messaggio. La pubblicazione ha sollevato interrogativi sui social network, specialmente per il riferimento diretto alla famiglia blaugrana e la richiesta di aiuto sul piano personale. Anche la fotografia insieme a Laporta ha attirato l'attenzione, sebbene non sia stato confermato che il presidente del Barça sia legato a questa richiesta.

L'arco temporale

Il messaggio di Mounir è arrivato dopo essere stato presumibilmente coinvolto in un incidente all'aeroporto di Barcellona, prima di volare a Londra per presenziare alla gala del Pallone d'Oro, nella quale suo figlio era tra i candidati. Secondo le testimonianze diffuse sui social network e riprese dal quotidiano SPORT, l'incidente si sarebbe verificato in una caffetteria del terminal dell'aeroporto, in seguito a una discussione con un'impiegata del locale per via della collocazione di una giacca. La disputa sarebbe salita di tono e avrebbe richiesto l'intervento della Guardia Civil.

I racconti indicano che Mounir avrebbe sputato all'impiegata e che, successivamente, si sarebbe scontrato con un altro viaggiatore, arrivando presumibilmente a tentare di aggredirlo con una sedia. Nonostante l'accaduto, avrebbe comunque potuto proseguire il suo viaggio verso Londra. Per ora, non è stato confermato che il comunicato pubblicato su Instagram sia collegato a questo episodio. Il papà di Yamal non ha nemmeno spiegato pubblicamente se la sua richiesta risponda alle conseguenze della polemica o a una situazione diversa.