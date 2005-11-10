Cucurella criticato per il rosso a Perisic, lui si difende: "Secondo giallo solare, nulla da dire"

Marc Cucurella, terzino della nazionale spagnola e del Real Madrid, si è presentato ai microfoni dei media dopo il passaggio della Spagna ai quarti di finale di Nations League. Un traguardo raggiunto grazie al successo per 1-2 contro la Croazia nei minuti finali di gara, firmato da una spettacolare doppietta di Mikel Merino.

Ai microfoni di TVE, il terzino spagnolo ha detto: "La partita di oggi è stata una bella sveglia per noi. Forse siamo entrati in campo troppo rilassati o pensavamo che sarebbe stato un impegno facile, invece loro ci hanno reso la vita davvero difficile. Abbiamo dovuto soffrire parecchio, ma sono felice per la reazione mostrata dalla squadra. È un'altra vittoria, altri tre punti, e abbiamo centrato l'obiettivo che tutti desideravamo: la qualificazione ai quarti di finale".

Spazio poi all'episodio chiave del match, ovvero l'espulsione di Perisic per doppia ammonizione nel finale, che ha permesso alla selezione guidata da Luis de la Fuente di giocare in superiorità numerica negli ultimi 15 minuti e che ha scatenato polemiche per l'atteggiamento avuto nell'occasione dallo stesso Cucurella: "Credo che il secondo giallo per Perisic fosse solare, c'è stato un contatto netto. Nulla da dire, capisco che loro stessero difendendo gli interessi della propria squadra. L'importante è essere riusciti a portare a casa un'altra vittoria, nonostante un avvio leggermente sottotono".