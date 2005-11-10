Massima squalifica per Owono: 12 turni dopo lo scontro che è costato la vita a de Miguel

Il Comitato Disciplinare della Federazione Spagnola ha inflitto una squalifica di 12 giornate a Jesus Owono, portiere dell’Andorra, per l’episodio avvenuto nella sfida contro il Tenerife dello scorso 2 novembre. L’estremo difensore aveva ricevuto un cartellino rosso diretto dopo un intervento con la gamba alta su Jesús de Miguel.

L’arbitro Manuel Ángel Pérez Hernández aveva descritto nel referto un’azione con "forza eccessiva", con l’attaccante del Tenerife costretto a lasciare il campo in barella. De Miguel è poi deceduto il giorno successivo, un evento che ha profondamente segnato il calcio spagnolo.

La decisione del Comitato: sanzione massima prevista

Nella motivazione ufficiale, il Comitato ha spiegato che la pena di 12 partite rappresenta il limite massimo consentito dal Codice Disciplinare per il tipo di episodio riportato nel referto arbitrale. Secondo la federazione, l’azione è stata classificata come violenta, con il pallone conteso e la gamba alta, mentre le conseguenze successive sono state considerate come elemento aggravante per arrivare alla sanzione massima.

L’Andorra può presentare ricorso

La decisione arriva dopo il rinvio della valutazione da parte degli organi disciplinari, che avevano atteso ulteriori elementi prima di pronunciarsi. L’Andorra avrà ora dieci giorni lavorativi per presentare ricorso davanti al Comitato d’Appello della RFEF. Il club aveva già manifestato dubbi sulla gestione della vicenda e sulle comunicazioni ricevute dalla federazione, e ora dovrà fare i conti con l’assenza del proprio portiere per un lungo periodo. Un'assenza prevista.