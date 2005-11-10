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Paradosso Manchester United, solo in 3 hanno vinto il campionato: la sfida di Pochettino

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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 13:11Calcio estero
13.11.2026 13:11Calcio estero
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124 anni di storia, 20 titoli inglesi, ma solamente tre allenatori sono stati capaci di portare il Manchester United al successo in campionato.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Manchester United: l'allenatore argentino ha firmato con il club inglese, pur dovendo ancora disputare due sfide amichevoli con gli Stati Uniti prima di unirsi alla sua nuova squadra. Si tratta della terza volta per lui da allenatore nel campionato inglese dopo le esperienze con Southampton, Tottenham e Chelsea.

Il paradosso del Manchester United

Pochettino arriva in un gigante del calcio mondiale che però non ricorda più come si fa a vincere. Nonostante la crisi infinita di questi ultimi anni, i Red Devils restano la squadra con più tifosi al mondo, secondo Sky ammontano a circa 650 milioni contro i 450 milioni del Barcellona e i 350 milioni del Real Madrid. Il Manchester United poi vive un paradosso legato ai titoli vinti nella sua gloriosa storia.

Se guardiamo ai campionati inglesi infatti, il Manchester United ha vinto 20 titoli totali, più di qualunque squadra della Premier League a parte il Liverpool che a sua volta ne vanta 20, segue l'Arsenal con 14. In 124 anni di storia però sono stati solamente tre gli allenatori capaci di vincere un campionato alla guida del Manchester United: Ernest Mangnall (che ha vinto i primi 2 titoli nei primi anni del Novecento), Matt Busby (cinque successi) e Sir Alex Ferguson (tredici titoli). La sfida è lanciata per Pochettino.

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