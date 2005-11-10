Raphinha non snobba il Brasile: "Assente solo per infortunio, faccio di tutto per esserci"

Raphinha torna a difendere la maglia del Brasile e in conferenza stampa assicura di fare di tutto per la maglia verdeoro. Qualche dubbio è venuto per alcuni acciacchi fisici che non gli hanno permesso di rispondere sempre alle convocazioni di Carlo Ancelotti e dei commissari tecnici precedenti, ma l'attaccante del Barcellona ha assicurato che le sue assenze non siano dipese dalla sua volontà.

Raphinha si difende su infortuni e convocazioni del Brasile

Queste le parole di Raphinha riguardo alle sue condizioni fisiche ed alla gestione degli infortuni e delle convocazioni del Brasile: "Non voglio infortunarmi di nuovo. Voglio essere a disposizione non solo per la nazionale, ma anche per il Barcellona. Purtroppo, quando non stiamo bene fisicamente non possiamo giocare né qui né nel club".

Poi ha aggiunto: "Fin dalla prima volta che ho indossato la maglia del Brasile, ho sempre espresso chiaramente il mio desiderio di essere qui. Non ho mai lasciato la nazionale brasiliana e ho sempre fatto del mio meglio per essere presente. A volte non sono potuto venire, ma ho sempre fatto tutto ciò che era in mio potere per poter essere qui e indossare la maglia della 'Seleção'. Per me è sempre stato un onore e un privilegio, e lo sarà sempre".