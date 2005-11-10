Ladri svaligiano la casa di Barry. L'aveva mostrata su un video Youtube poche settimane fa

Una serata dai due volti per Thierno Barry. L’attaccante francese dell’Everton è stato protagonista nella vittoria contro il Newcastle (3-1) in League Cup, trovando anche la rete nel match che ha permesso ai Toffees di qualificarsi al turno successivo. Al rientro a casa, però, ha avuto una brutta sorpresa: la sua abitazione è stata presa di mira dai ladri.

Il 24enne ha scoperto il furto al termine della sfida. A raccontare l’accaduto è stata la compagna del giocatore, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha spiegato la situazione: "Purtroppo la nostra casa è stata svaligiata questa sera, mentre eravamo a una partita di calcio. Fortunatamente non c’era nessuno presente al momento dei fatti, ma è stata comunque un’esperienza estremamente difficile, vissuta come una vera e propria violazione per noi e la nostra famiglia".

La compagna di Barry ha poi lanciato un appello per raccogliere eventuali informazioni utili all’identificazione dei responsabili, offrendo anche una ricompensa economica a chi potesse fornire elementi decisivi.

La casa mostrata in un video su YouTube

L’episodio arriva a poche settimane dalla pubblicazione di un video sul canale YouTube di Just Riadh, nel quale Barry aveva mostrato la sua abitazione. L’attaccante aveva accompagnato l’influencer in un tour della sua grande casa, mostrando diversi ambienti, tra cui piscina, garage, auto e oggetti di lusso.