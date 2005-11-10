Anche in Inghilterra sta spopolando la passione per il fantacalcio, o Fantasy Football, è il Fantasy Premier League diventa un problema in casa Arsenal. Questo perché gli addetti ai lavori e gli stessi giocatori ci giocano. Celebre il caso di Christos Tzolis, che con una scelta fatta nel fantacalcio ha indirettamente rivelato delle notizie che ancora non erano note.

Le parole di Arteta sul fantacalcio

Lo stesso Arteta ha commentato l'episodio così in conferenza stampa: "Ho parlato con Christos (Tzolis, n.d.r.), con la squadra, ma anche con i miei figli. Perché mi chiedono costantemente quale sarà la formazione, perché vogliono saperlo. La situazione è questa. È un tema, è il genere di cose che accadono nella società di oggi. È qualcosa di nuovo, che va affrontato e per cui vanno trovate delle regole con i miei giocatori".

Poi ha aggiunto: "Ovviamente la riservatezza è un aspetto fondamentale per costruire la fiducia reciproca necessaria. Si parla di fiducia, per ciò che stiamo cercando di realizzare. Sono cose che dovrebbero rimanere segrete".

Cosa è successo con Tzolis

Ma cosa è successo con Tzolis? Il greco si è schierato titolare prima della sfida contro il Liverpool, ma prima che Arteta rivelasse che è tornato a disposizione. Prima della sfida contro l'Hull City, lo stesso Tzolis ha ceduto sé stesso, Konsa e Calafiori, così da poter schierare la propria formazione al fantacalcio senza avere altri problemi.