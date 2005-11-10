E' il solito show di José Mourinho nella conferenza stampa di vigilia della sfida del match tra il Real Madrid e il PSV Eindhoven. Tra i tanti temi toccati dallo Special One c'è stato anche un divertente siparietto riguardo una frase che ha pronunciato il collega allenatore del Paris Saint Germain Luis Enrique.

Lo spagnolo aveva infatti affermato che avrebbe accettato se gli avessero proposto di non fare più conferenze stampa in cambio di uno stipendio più basso. "Non io" ha replicato sorridendo il manager portoghese, lasciandosi poi andare ad uno dei suoi modi di dire che probabilmente è già destinato a diventare una frase di culto: "'Stessa ruota, stesso stipendio' (modo di dire per rivendicare la parità di retribuzione a parità di mansione, ndr)".

Parlando poi degli avversari olandesi, Mourinho ha aggiunto: "Loro sono una buona squadra, che vale più del suo attuale punteggio, e sono venuti qui per vincere. Giocatori come Kostic e Perisic hanno anni di esperienza nelle competizioni europee. Non è facile ma vogliamo ottenere i punti che mancano per evitare di finire in un playoff che non vorremmo giocare".