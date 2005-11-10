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PSG, Luis Enrique: "Questa squadra non conosce la paura. Ma possiamo migliorare"

Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 14:12Calcio estero
16.10.2026 14:12Calcio estero
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Il successo sul City non cambia l'idea del tecnico spagnolo
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© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha analizzato con lucidità il netto successo ottenuto in Champions League contro il Manchester City, spiegando anche i motivi del calo di rendimento evidenziato dalla squadra nel corso della ripresa. "L'azione del nostro primo gol è stata magnifica", ha dichiarato il tecnico asturiano. "Sta a me trasmettere ai ragazzi la fiducia necessaria per tentare giocate del genere invece di ricorrere al lancio lungo. Bisogna sapersi adattare a ciò che richiede la partita. Se dovessi evidenziare una qualità emersa stasera o negli ultimi tre anni, è la capacità dei giocatori di essere sempre aggressivi e coraggiosi, specialmente lontano da casa. Il tratto distintivo di questa squadra è che non ha mai paura".

"La ripresa è stata troppo caotica", ha detto il tecnico spagnolo

Il manager spagnolo ha poi espresso qualche riserva sulla gestione del secondo tempo: "Quando vai all'intervallo con un vantaggio così ampio, è naturale che chi sta perdendo cerchi ogni modo per riaprire la gara. Vincere in trasferta a questi livelli è difficile e in questa partita siamo stati anche fortunati: serve maggiore continuità nell'arco dei novanta minuti, altrimenti gli avversari rischiano di rimontare. Loro hanno rischiato molto e noi avremmo dovuto essere più lucidi per approfittarne. La ripresa è stata troppo caotica a causa dell'ampio divario del primo tempo; non amo i secondi tempi caldi, preferisco avere sempre il pieno controllo del gioco".

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