PSG, Luis Enrique contento ma non troppo: "Nella ripresa abbiamo rischiato di perdere"

Luis Enrique si aspettava una partita di altissima intensità e Manchester City-PSG non ha tradito le attese. Il tecnico spagnolo ha analizzato il successo per 4-2 dei parigini all'Etihad, una vittoria maturata dopo un primo tempo dominato dai campioni d'Europa, capaci di andare all'intervallo sul 3-0, ma anche di soffrire nella ripresa il ritorno della squadra di Enzo MarescA: "È stata una partita emozionante. Quello che avevamo immaginato si è verificato: due squadre che vogliono giocare sempre, che pressano continuamente e che hanno regalato un ritmo incredibile. Sapevamo che sarebbe stata una sfida spettacolare. Nel primo tempo abbiamo superato la loro pressione e abbiamo meritato il risultato", ha spiegato in conferenza stampa.

L'allenatore del PSG, però, ha sottolineato anche i rischi corsi dopo il largo vantaggio: "Non mi piace andare all'intervallo con una differenza così ampia, perché può portare a un calo di attenzione. L'avversario a quel punto prende più rischi e può rientrare in partita. Abbiamo avuto molti problemi nella ripresa e, con un po' di sfortuna, avremmo potuto perdere questa gara". Il tecnico spagnolo ha poi ammesso di aver percepito il momento difficile: "A un certo punto ho detto a Rafael Pol che oggi avevamo avuto tutta la fortuna che ci era mancata nelle prime giornate di Ligue 1, quando ogni tiro degli avversari diventava gol. Oggi si è compensato tutto. Alla fine nessun risultato sarebbe stato completamente giusto".

Nonostante le difficoltà, Luis Enrique ha valorizzato il carattere della squadra: "Vincere ancora in Inghilterra contro una squadra come il Manchester City è sempre una grande soddisfazione. Ma non credo che questa vittoria mandi un messaggio alla concorrenza: l'unico messaggio importante è quello che arriva a fine stagione, quando una squadra alza la Coppa. Il nostro obiettivo è arrivare pronti a marzo".