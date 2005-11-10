Le Havre, finalmente il nuovo allenatore: Ismael firma fino a fine stagione

Il Le Havre cambia guida tecnica nel tentativo di risollevarsi da una situazione di classifica estremamente complicata. Dopo l'addio a Didier Digard, il club normanno ha ufficializzato l'arrivo di Valérien Ismaël, ex difensore di Strasburgo e Bayern Monaco. Il nuovo allenatore ha firmato un contratto fino al termine della stagione e avrà il compito di rilanciare una squadra attualmente ultima in Ligue 1 con appena due punti. La società ha sottolineato come il tecnico abbia già maturato esperienza nella gestione di situazioni d'emergenza, una caratteristica ritenuta fondamentale per affrontare i prossimi impegni.

Le Havre, il comunicato ufficiale sull'arrivo di Ismaël

"La ricerca di un allenatore, guidata dal Presidente e dal Direttore Sportivo del Le Havre AC, è stata supportata anche da diverse squadre di esperti all'interno del Blue Crow Sports Group", si legge nella nota ufficiale. La società ha poi spiegato che la scelta di Ismaël risponde ai criteri individuati dalla dirigenza nei giorni scorsi e che il suo arrivo coincide con la ripresa degli allenamenti della prima squadra. Il tecnico potrà dunque sfruttare la sosta per le nazionali per iniziare a lavorare con il gruppo e preparare la difficile rincorsa alla salvezza.