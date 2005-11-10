Inghilterra-Croazia, le formazioni ufficiali: quattro 'italiani' in campo, tutti in biancorosso
Pierpaolo Matrone
L'Inghilterra vuole chiudere il discorso qualificazione ai quarti di finale di Nations League. La nazionale guidata da Thomas Tuchel ospita la Croazia a Wembley nella quinta giornata del gruppo 3 della Lega A, con la possibilità di conquistare matematicamente il passaggio del turno. Ai Tre Leoni sarà sufficiente un pareggio per raggiungere l'obiettivo, dopo aver ottenuto tre vittorie nelle prime quattro partite. Gli inglesi arrivano all'appuntamento in un ottimo momento di forma, reduci dal 7-0 inflitto proprio alla Croazia nella gara d'andata e dal successivo 3-0 contro la Cechia.
Croazia in difficoltà: Bilic cerca una reazione dopo il 7-0 dell'andata
Situazione decisamente diversa per la Croazia di Slaven Bilic, che ha perso tre delle ultime quattro partite di Nations League e occupa attualmente il terzo posto nel girone. La pesantissima sconfitta subita contro l'Inghilterra ha ulteriormente complicato il cammino della nazionale croata, ormai con possibilità molto ridotte di accedere ai quarti di finale. A Wembley servirà una prestazione di tutt'altro livello per provare a riaprire il discorso qualificazione e riscattare una delle sconfitte più pesanti della recente storia della selezione balcanica.
Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Croazia
Inghilterra (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall; Anderson, Rice, Bellingham; Rogers, Kane, Gordon
Croazia (3-4-2-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol; Smolcic, Misic, Kovacic, Vlasic; Sucic, Baturina; Matanovic