Cechia-Spagna, le formazioni ufficiali: Cubarsì e Hujsen preferiti a Ramon

La Spagna torna in campo oggi, giovedì 12 novembre, per affrontare la Cechia nella quinta giornata della Lega A di Nations League. La nazionale di Luis de la Fuente, campione del mondo in carica, comanda il girone con 12 punti in quattro partite, davanti all'Inghilterra a quota 9. Seguono Croazia con 3 punti e Cechia, ultima a zero.

Spagna a punteggio pieno, Cechia ancora senza vittorie

Le Furie Rosse hanno finora mantenuto un percorso perfetto, conquistando quattro successi, compresi quelli in trasferta contro Inghilterra e Croazia. La Cechia, invece, ha perso tutte le partite disputate e cerca i primi punti della competizione. Per la Spagna l'obiettivo è proseguire la striscia vincente e consolidare il primato nel girone.

Le formazioni ufficiali di Cechia-Spagna

Cechia (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Zima, Krejci, Jurasek; Cerv, Kral; Ambros, Hlozek, Provod; Naderi

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Hujsen, Cucurella; Zubimendi, Fabian Ruiz; Pino, Fermin Lopez, Baena; Ferran Torres