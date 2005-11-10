Il Bayern frena, Dortmund primo. Ma Kompany: "Non so neanche quanto abbiano fatto"

Il Bayern Monaco pareggia 2-2 contro l'Augsburg e ora la vetta della Bundesliga è occupata dal Borussia Dortmund. Nulla di ciò però fa scomporre troppo il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany, che a fine partita spiazza tuti e confida di non sapere nemmeno quanto abbiamo fatto i rivali, che però hanno giocato il giorno prima.

"Devo dire con onestà che non so nemmeno cosa abbia fatto il Dortmund", ha assicurato l'allenatore dopo la frenata per 2-2 contro l'Augsburg. Anche il Dortmund aveva pareggiato per 2-2, contro il Werder Brema. "Sono sempre stato dentro a questi incredibili combattimenti fino all'ultimo con il Liverpool nel mio periodo al City. E a un certo punto si è trattato di 100, 98 o 99 punti. Ad un certo punto non hai più guardato l'avversario. Solo su te stesso, queste cose si guardano sempre più avanti", le sue parole.

Poi ha continuato: "Quindi oggi sono andato in questo stadio e non sapevo che il Dortmund avesse perso punti. Non importa secondo me. Prima o poi giocheremo l'uno contro l'altro, questo avrà un peso. Non mi interessa affatto quello che fanno gli altri. Solo i nostri risultati, le nostre partite".

La classifica di Bundesliga

Borussia Dortmund - 13 punti

Bayern Monaco - 11

Friburgo - 10

Bayer Leverkusen - 10

RB Lipsia - 9

Werder Brema - 8

Augusta - 8

Magonza - 7

Elversberg - 7

Amburgo - 6

Stoccarda - 6

Eintracht Francoforte - 5

Schalke 04 - 5

Paderborn - 4

Colonia - 4

Union Berlino - 4

Hoffenheim - 3

Monchengladbach - 0