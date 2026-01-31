Ufficiale Rasmussen vola in Germania: l'ex di Fiorentina ed Empoli firma col Kaiserslautern

Colpo in difesa per il Kaiserslautern, che proprio allo scadere della finestra invernale di mercato ha ufficializzato l’ingaggio di Jacob Rasmussen. Il difensore centrale danese lascia il Salisburgo e approda in Germania, portando esperienza internazionale e solidità a un reparto arretrato che il club voleva rafforzare in vista della seconda parte di stagione.

Classe 1997, quello di Rasmussen è un profilo dal curriculum importante. Nato in Danimarca, ha mosso i primi passi tra Næsby e Odense, prima di completare la propria formazione calcistica in Germania, nel settore giovanile dello Schalke 04. Con l’U19 ha conquistato anche il titolo di campione nazionale, mostrando fin da giovane personalità e qualità tecniche rilevanti. Nel corso della sua carriera, Rasmussen ha maturato esperienze in diversi campionati europei e a livello internazionale; dopo aver vestito anche le maglie di Empoli e Fiorentina, l’ultima tappa è stata Salisburgo, dove si è affermato come titolare fisso: in questa stagione ha collezionato 16 presenze in campionato, sei in Europa League, quattro nei turni preliminari di Champions League e tre gare nella FIFA Club World Cup, confermando affidabilità e continuità ad alti livelli.

Entusiasta il giocatore, che ha definito il Kaiserslautern "un club storico, in crescita e con obiettivi chiari".