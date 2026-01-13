Real Madrid, Arbeloa si presenta: "Sarò Arbeola, se volessi essere Mourinho fallirei"

Alvaro Arbeloa è stato presentato come nuovo allenatore del Real Madrid, dopo aver diretto il primo allenamento in sostituzione dell'esonerato Xabi Alonso: "È un giorno speciale" - le sue prime parole nel nuovo ruolo - ", come lo sono stati tutti quelli che hanno fatto parte del Real Madrid. Oggi ovviamente lo è, sono consapevole della responsabilità e del compito che ho davanti, che inizio con grande entusiasmo".

Sulle modalità con le quali gli è stato comunicato dell'incarico, ha raccontato: "Ieri pomeriggio mi hanno comunicato che Xabi e il club si sono separati e che mi sono preso la responsabilità della prima squadra. Se ho parlato con Xabi? Sì, certo. Ieri ho parlato con Xabi, sapete tutti l'amicizia che mi unisce a lui e quanto lo apprezzo e lo amo ed è reciproco e così continuerà ad essere". Poi ha fatto schermo: "Se ho parlato con Xabi dei problemi della squadra? Quello di cui parlo con Xabi rimane tra noi. Non vedo l'ora di iniziare con la mia prima partita, giochiamo in Coppa. Ho una squadra straordinaria tra le mani. Non vedo l'ora che arrivi la partita".

Arbeloa ha assicurato di non essere spaventato dall'idea di essere un allenatore ad interim: "Sono qui da 20 anni e resterò finché il Madrid non vorrà. Questa è casa mia". Nemmeno la gestione di un gruppo decisamente non semplice, lo allarma: “Non è qualcosa che mi preoccupa molto. Abbiamo una squadra con grandi calciatori e sono tutti ragazzi molto bravi, non c'è nessuno più interessato a vincere titoli dei giocatori. Gli ho detto che il periodo migliore della mia vita è stato giocare a Madrid, e che devono goderselo. È stato un buon primo contatto".

Inevitabile la domanda su José Mourinho, visto che qualche anno fa aveva detto di considerarsi un 'mourinhista'. Questa la sua risposta: "Se ho parlato con Mourinho? Sapevo che questa domanda sarebbe arrivata (ride, n.d.r). Non gli ho parlato. Per me è stato un privilegio essere addestrato da lui, una persona che mi ha influenzato molto. Sarò Arbeloa, non ho paura del fallimento, ma se volessi essere Mou fallirei clamorosamente".