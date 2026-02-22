Nella notte è ripartita la MLS: Messi ko a Los Angeles con l'Inter Miami, San Diego a valanga
Notte di calcio negli Stati Uniti. La MLS è ripartita, aprendo i battenti alla prima giornata della regular season. E non sono mancati i risultati a sorpresa. A cominciare dalla pesante sconfitta dell'Inter Miami di Lionel Messi, sconfitto dal Los Angeles FC con un netto 3-0. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.
I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA
DC United-Philadelphia Union 1-0
Orlando City-New York Red Bulls 1-2
Vancouver Whitecaps-Real Salt Lake 1-0
Austin FC-Minnesota 2-2
Dallas-Toronto FC 3-2
Houston Dynamo-Chicago Fire 2-1
Nashville-New England Revolution 4-1
Los Angeles FC-Inter Miami 3-0
Portland Timbers-Columbus Crew 3-2
San Diego FC-CF Montreal 5-0
San Jose Earthquakes-Sporting Kansas City 3-0
CLASSIFICA WESTERN CONFERENCE
San Diego FC 3
San José Earthquakes 3
Los Angeles FC 3
FC Dallas 3
Portland Timbers 3
Houston Dynamo 3
Vancouver Whitecaps 3
Minnesota 1
Austin FC 1
St. Louis City 1
Los Angeles Galaxy 0*
Colorado Rapids 0*
Seattle Sounders 0*
Real Salt Lake 0
Sporting Kansas City 0
*a zero partite
CLASSIFICA EASTERN CONFERENCE
Nashville 3
Cincinnati 3
New York Red Bulls 3
DC United 3
Charlotte 1
New York City 0*
Toronto FC 0
Columbus Cres 0
Chicago Fire 0
Orlando City 0
Philadelphia Union 0
Atlanta United 0
New England Revolution 0
Inter Miami 0
Montreal 0
*a zero partite