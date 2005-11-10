Real Madrid, Mourinho teme la sosta per le nazionali: "Giocatori esausti, dovrebbero riposare"

Il Real Madrid continua a vincere, ma José Mourinho guarda con preoccupazione alla pausa per le nazionali. Dopo il 3-0 contro il Valencia, che ha regalato ai blancos l'ottavo successo consecutivo tra tutte le competizioni, l'allenatore portoghese ha evidenziato i rischi legati agli impegni internazionali. "Sono preoccupato per la pausa perché, se i giocatori rimanessero con me e il mio staff, potremmo dedicare loro un'attenzione particolare per il recupero, ma saranno impegnati con le rispettive nazionali", ha spiegato Mourinho, sottolineando come il calendario fitto abbia messo a dura prova una rosa quasi interamente convocata.

Mourinho avverte i ct: "I giocatori hanno bisogno di riposare"

Il tecnico ha quindi rivolto un appello agli allenatori delle nazionali: "Non ho mai allenato una nazionale, ma immagino che i loro allenatori non vedano l'ora di lavorare, e questi giocatori non possono farlo ora. Hanno bisogno di riposare". Mourinho ha però riconosciuto che, trovandosi dall'altra parte, potrebbe comportarsi diversamente: "Ho la sensazione che, se allenassi una nazionale, sarei un vero problema per i club. Penserei solo a me stesso e alla mia squadra".

Il messaggio ad Ancelotti: "Vinicius deve giocare, ma attenzione agli infortuni"

Un passaggio è stato dedicato anche a Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile: "Guardate bene chi è con lui: Vinicius, che dovrebbe giocare, ed Endrick. Se Carlo lo fa giocare, gliene sono grato". Mourinho ha poi ribadito la necessità di tutelare i calciatori: "Hanno il dovere di essere professionali nei confronti dei giocatori per quanto riguarda il loro recupero".