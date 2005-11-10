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Francia, multa UEFA da 10mila euro per colpa... dei calzini: violato il regolamento

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 10:41Calcio estero
09.11.2026 10:41Calcio estero
Fonti preferite
La Federazione francese sanzionata per un errore nell'equipaggiamento dei giocatori. Diversi inconvenienti nel primo ritiro di Zidane.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Un errore apparentemente banale è costato 10mila euro alla Federazione calcistica francese. Secondo quanto riportato da L'Équipe, la UEFA ha sanzionato la FFF per il ritardo nell'inizio della partita di Nations League tra Belgio e Francia, terminata 0-1 lo scorso 28 settembre. Il motivo? I giocatori della nazionale allenata da Zinédine Zidane si erano presentati con fascette sui calzini di colore non conforme al regolamento, costringendo gli organizzatori a intervenire prima del calcio d'inizio. La necessità di correggere l'equipaggiamento ha provocato uno slittamento di alcuni minuti rispetto all'orario previsto delle 20:45.

Francia, violato il regolamento UEFA: l'errore dello staff di Zidane

La sanzione sarebbe legata alla violazione dell'articolo 6.07 del regolamento della Nations League, che disciplina la comunicazione preventiva delle informazioni attraverso la piattaforma UEFA TIME. L'episodio si aggiunge ad altri inconvenienti verificatisi durante il primo ritiro di Zidane. In occasione della precedente sfida contro la Turchia, il commissario tecnico aveva perso l'inizio della Marsigliese a causa di un'incomprensione sul protocollo. "Il protocollo è stato più veloce del previsto. Ho impiegato un po' di tempo per entrare in partita. Avrei preferito arrivare all'inizio", aveva spiegato a RMC Sport. Anche un gagliardetto dimenticato negli spogliatoi aveva complicato i preparativi.

Francia, nuovo raduno a Clairefontaine: obiettivo quarti di Nations League

Gli episodi sono stati analizzati dallo staff tecnico durante il confronto del 6 ottobre. Ora i Bleus si preparano agli ultimi due impegni del girone, contro Italia e Turchia. Con il rientro di Kylian Mbappé, alla Francia basterà un pareggio per conquistare la qualificazione ai quarti di finale della competizione.

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