Real Madrid, pronto il raddoppio dello stipendio per Bellingham: 30 milioni all'anno
Simone Lorini
Il Real Madrid è pronto a blindare ulteriormente Jude Bellingham con una proposta di rinnovo da capogiro. Secondo quanto riportato oltremanica, la dirigenza dei Blancos starebbe preparando un nuovo contratto da circa 480.000 sterline a settimana, una cifra che andrebbe di fatto a raddoppiare l'attuale ingaggio del centrocampista inglese, fermo oggi a 240.000 sterline settimanali. Si tratta di 25 milioni di sterline all'anno in euro circa 30.
Impatto super sin dal suo arrivo, il Real ne vuole fare un pilastro di oggi e di domani
Nonostante l'accordo in essere tra il club spagnolo e il giocatore abbia già una scadenza piuttosto lontana, fissata al giugno del 2029, i vertici madridisti non intendono correre alcun rischio. L'obiettivo della società è infatti quello di premiare l'impatto straordinario avuto dall'ex Borussia Dortmund fin dal suo arrivo nella capitale spagnola, adeguando il suo stipendio allo status di leader tecnico assoluto della squadra.
Con questo significativo ritocco verso l'alto, il Real Madrid vuole mettere al sicuro il futuro a lungo termine di uno dei pilastri del proprio progetto, respingendo sul nascere qualsiasi possibile assalto da parte delle big europee e della Premier League. Tornato ad alto livello con la cura Mourinho, l'inglese è quanto mai al centro della realtà merengue in questo momento, fa sapere oggi il Sun.