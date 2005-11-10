Bellingham si riprende il Real e l'Inghilterra: "Avevo perso il sorriso, ora mi diverto di nuovo"

Jude Bellingham si è lasciato alle spalle il periodo più difficile della sua giovane carriera. Dopo la scorsa stagione condizionata da infortuni, critiche e momenti di forte pressione, il centrocampista del Real Madrid è tornato ai suoi livelli migliori, trascinando sia i Blancos sia l'Inghilterra e ritrovando quella serenità che, come lui stesso ha ammesso, sembrava essersi smarrita.

Dalle difficoltà alla rinascita

"Venivo da un anno piuttosto complicato, ma ho imparato molto su me stesso. Ho capito cosa posso fare per rendermi la vita più semplice e continuo a lavorare per migliorare", aveva dichiarato dopo il 3-0 rifilato dall'Inghilterra alla Repubblica Ceca. A pesare erano stati soprattutto l'infortunio alla spalla, gestito senza intervento chirurgico, e le numerose critiche ricevute. "Decidere di non operarmi è stato un errore. Dopo l'Europeo avevo perso il sorriso con la nazionale, mi sentivo un po' il capro espiatorio". In un'intervista a British Vogue ha poi raccontato di essersi affidato anche a un professionista: "Ero molto teso e stressato, così ho iniziato a parlare con qualcuno che mi ha aiutato a gestire queste situazioni".

Mourinho lo ha rimesso vicino alla porta

La svolta è arrivata al Mondiale, chiuso con sette gol e un assist, prestazioni che hanno trascinato l'Inghilterra al terzo posto e gli sono valse il premio di miglior giocatore della nazionale inglese per il secondo anno consecutivo. "È stato uno dei migliori del torneo. Si esalta sotto pressione ed è una macchina", ha sottolineato Thomas Tuchel. L'arrivo di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid ha poi completato la rinascita. Il tecnico portoghese lo ha riportato in una posizione più avanzata: "Un giocatore di questa qualità deve stare vicino alla porta. È unico, fondamentale e incredibile". I numeri gli danno ragione: cinque reti e quattro assist con il Real, un gol e sei passaggi decisivi con l'Inghilterra, oltre a una prestazione dominante nella vittoria contro la Spagna. "Prima di tutto mi sto divertendo a giocare. Quando hai fiducia, hai voglia di provare sempre qualcosa in più", ha concluso Bellingham.