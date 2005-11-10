Real Madrid a punteggio pieno: cinque vittorie su cinque e playoff già in tascaTMW
Luca Bargellini
Il Real Madrid non ha ancora sbagliato un colpo in questa Champions League. Nella 5ª giornata della 'League Phase' la squadra di José Mourinho ha battuto 5-1 il PSV al termine di una rimonta, e con la quinta vittoria su cinque partite è salita a quota 15 punti, da sola in testa alla classifica con una differenza reti di +10.
La rimonta con il PSV
La partita si era messa male per i Blancos: al 32' il PSV era passato in vantaggio con il rigore trasformato dall'ex Inter Ivan Perisic. Dopo l'intervallo la partita è cambiata. Al 50' ha pareggiato Federico Valverde, al 60' ha segnato Jude Bellingham, poi Kylian Mbappé ha firmato una doppietta, al 64' e all'84'. All'87' ha chiuso il conto Vinicius Jr., per il definitivo 5-1.
Playoff certi, ottavi diretti ancora da conquistare
Il 5-1 pesa anche sul piano matematico. Numeri alla mano, infatti, il Real Madrid, non può più finire oltre il 23° posto: l'accesso ai playoff è quindi già garantito. Il Real è l'unico club ad avere già questa sicurezza. Per tutte le altre il peggior piazzamento possibile è fuori dalle prime 24.
Resta invece da conquistare l'accesso diretto agli ottavi. Le prime otto posizioni sono ancora raggiungibili anche dalle inseguitrici: il Paris Saint-Germain è a 12 punti con una partita in meno, come Como e Betis, mentre l'Arsenal ne ha 11. Al Real Madrid restano tre giornate per trasformare il primo posto in un pass diretto per la fase a eliminazione.