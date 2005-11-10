Il Real Madrid non ha ancora sbagliato un colpo in questa Champions League. Nella 5ª giornata della 'League Phase' la squadra di José Mourinho ha battuto 5-1 il PSV al termine di una rimonta, e con la quinta vittoria su cinque partite è salita a quota 15 punti, da sola in testa alla classifica con una differenza reti di +10.

La rimonta con il PSV

La partita si era messa male per i Blancos: al 32' il PSV era passato in vantaggio con il rigore trasformato dall'ex Inter Ivan Perisic. Dopo l'intervallo la partita è cambiata. Al 50' ha pareggiato Federico Valverde, al 60' ha segnato Jude Bellingham, poi Kylian Mbappé ha firmato una doppietta, al 64' e all'84'. All'87' ha chiuso il conto Vinicius Jr., per il definitivo 5-1.

Playoff certi, ottavi diretti ancora da conquistare

Il 5-1 pesa anche sul piano matematico. Numeri alla mano, infatti, il Real Madrid, non può più finire oltre il 23° posto: l'accesso ai playoff è quindi già garantito. Il Real è l'unico club ad avere già questa sicurezza. Per tutte le altre il peggior piazzamento possibile è fuori dalle prime 24.

Resta invece da conquistare l'accesso diretto agli ottavi. Le prime otto posizioni sono ancora raggiungibili anche dalle inseguitrici: il Paris Saint-Germain è a 12 punti con una partita in meno, come Como e Betis, mentre l'Arsenal ne ha 11. Al Real Madrid restano tre giornate per trasformare il primo posto in un pass diretto per la fase a eliminazione.