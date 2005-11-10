L'emergenza offensiva del Bayern Monaco è uno dei temi principali alla vigilia della trasferta sul campo del Lille, nella quinta giornata della League Phase di Champions League. A fotografare le difficoltà con cui i bavaresi si avvicinano all'appuntamento europeo è stato direttamente Vincent Kompany, che ha utilizzato un dato significativo per spiegare il peso delle assenze in questo momento della stagione: "La scorsa stagione abbiamo segnato circa 180 gol, adesso 130 non ci sono più". Un riferimento chiaro ai tanti interpreti offensivi indisponibili, a cominciare da Harry Kane e Michael Olise, due pedine fondamentali nello scacchiere del tecnico belga.

Nonostante le difficoltà, Kompany non vuole però che la situazione venga utilizzata come alibi. "Quello che abbiamo adesso è ancora il Bayern Monaco", ha sottolineato l'allenatore, ribadendo la fiducia nella qualità dei giocatori a disposizione. Una presa di posizione che accompagna la ricerca delle soluzioni per ridisegnare il reparto offensivo, soprattutto per quanto riguarda la posizione centrale dell'attacco, lasciata scoperta dall'assenza del centravanti inglese.

Musiala e Díaz, il rientro senza fretta

Un altro tema riguarda le condizioni di Jamal Musiala e Luis Díaz, entrambi tornati a disposizione dopo i rispettivi problemi fisici. Due recuperi importanti per il Bayern, ma sui quali Kompany invita a mantenere le aspettative sotto controllo. Il loro ritorno, infatti, non significa automaticamente poter contare subito sul rendimento abituale.

"I ragazzi che rientrano devono prima ritrovare il ritmo", ha spiegato il tecnico, sottolineando la necessità di concedere loro il tempo necessario per recuperare condizione e continuità. Musiala e Díaz rappresentano risorse importanti per il prosieguo della stagione, ma contro il Lille non potranno necessariamente assumersi da subito tutto il peso delle responsabilità offensive.