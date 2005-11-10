Il Manchester United cerca una reazione immediata dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Liverpool. La trasferta sul campo dello Sporting Lisbona, valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League, rappresenta un appuntamento particolarmente importante per Mauricio Pochettino, chiamato a guidare i Red Devils fuori da un momento estremamente complicato. Dopo il difficile esordio ad Anfield, il tecnico argentino si prepara alla sua prima partita europea sulla panchina inglese, con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo e soprattutto ritrovare certezze.

Come riportato dal Manchester Evening News, alla vigilia dell'appuntamento portoghese il tema centrale resta la capacità della squadra di reagire alle difficoltà. Pochettino aveva già lanciato un messaggio molto chiaro ai propri giocatori dopo la sconfitta contro il Liverpool: "Testa alta e dobbiamo continuare a lavorare il doppio, restare concentrati e provare ad andare in Portogallo per vincere la partita". Una presa di posizione che testimonia la volontà dell'allenatore di non lasciarsi condizionare dal risultato negativo.

Pochettino difende i suoi: "Hanno voglia di lottare"

Il debutto ad Anfield è stato condizionato dall'espulsione di Leny Yoro, arrivata dopo appena otto minuti di gioco. L'inferiorità numerica ha inevitabilmente complicato i piani dello United, costretto a disputare praticamente tutta la partita con un uomo in meno. Una circostanza che Pochettino ha voluto sottolineare, senza comunque sottrarsi alle proprie responsabilità.

"Quello che ho imparato dai miei giocatori è che hanno voglia di lottare e sono coinvolti con la squadra e con il club", aveva spiegato l'argentino nel dopopartita. Il tecnico ha riconosciuto il momento difficile, ma ha anche invitato tutti a rimanere uniti, evitando di concentrarsi eccessivamente su quanto accaduto ad Anfield.

La necessità, adesso, è trovare un equilibrio migliore tra i reparti e restituire fiducia a una formazione che ha bisogno di ritrovare continuità. Pochettino non vuole cercare alibi, ma considera fondamentale valutare le circostanze nelle quali è maturata la sconfitta. Il lavoro da fare è ancora tanto e la trasferta di Lisbona rappresenta già un'occasione per verificare i primi progressi.