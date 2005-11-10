Florian Thauvin e la Champions League non si sono mai capiti. L'ex attaccante dell'Udinese, oggi al Lens, ha perso 15 delle 17 partite giocate nella massima competizione europea per club. Secondo le statistiche, è l'88,2%: la percentuale di sconfitte più alta tra tutti i calciatori che hanno superato quota 15 presenze nella competizione.

L'ultimo capitolo è arrivato nella serata di oggi, con il 3-1 sul campo del Lipsia nella 5ª giornata della 'League Phase'. Per i francesi era la prima partita europea con Didier Digard in panchina. Il bilancio complessivo di Thauvin è di due vittorie, nessun pareggio e 15 sconfitte, con tre reti all'attivo.

Il pesante passato con l'Olympique Marsiglia

Il tabù nasce nel 2013/14, quando l'Olympique Marsiglia chiude il Girone F con sei sconfitte in sei gare: Arsenal, Borussia Dortmund e due volte il Napoli. Proprio contro gli azzurri, nel 3-2 del 6 novembre 2013, Thauvin firma un gol e un assist, senza evitare il ko. Nel 2020/21 l'unica gioia è la vittoria per 2-1 sull'Olympiacos, il 1° dicembre 2020, con una rete dell'attuale giocatore del Lens. Nelle altre cinque sfide del girone arrivano solo sconfitte, due delle quali contro il Manchester City (0-3 al Vélodrome e 3-0 in trasferta) e due contro il Porto (3-0 e 0-2).

Il ritorno con il Lens: un successo e quattro ko

Nel 2026/27 Thauvin torna in Champions con la maglia del Lens e parte bene: il 10 settembre il 3-2 in casa dello Slavia Praga porta anche la sua firma. Poi la serie negativa: 0-2 con lo Sporting, 3-0 a Bruges contro il Club Brugge, il pesantissimo 1-9 interno con il Como e, appunto, il ko di Lipsia.

Il calendario non aiuta: restano il Bodo/Glimt (9 dicembre) e il Manchester City (20 gennaio), entrambe al 'Bollaert', poi la trasferta di Liverpool del 27 gennaio. Proprio il City, due volte vincitore contro il suo Marsiglia nel 2020/21, sarà l'occasione per provare a invertire una tendenza che parla da sola.