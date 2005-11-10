Ferran Torres acquista gli uffici del Valencia: il club resterà in affitto
Daniel Uccellieri
Ferran Torres investe nel Valencia. Il calciatore del PSG ha acquistato l'edificio che ospita attualmente gli uffici del club spagnolo, situato nelle vicinanze dello stadio Mestalla, per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. La notizia, anticipata da Valencia Plaza e confermata da MARCA, riguarda un'operazione formalizzata lunedì che permetterà alla società valenciana di ottenere nuove risorse economiche mentre prosegue il percorso che porterà al trasferimento delle attività aziendali al Nou Mestalla.
L'edificio resterà al Valencia fino al trasferimento al Nou Mestalla
La compravendita riguarda l'immobile situato al numero 2 di Plaza del Valencia CF, dove si trovano attualmente gli uffici della società. Si tratta di una struttura di circa 5.000 metri quadrati, distribuiti tra il piano terra e cinque piani. Il Valencia continuerà a utilizzarla in regime di affitto fino a quando non sarà completato il trasferimento nelle nuove strutture di Avenida de las Cortes Valencianas.
L'operazione rientra nel processo di riorganizzazione del patrimonio immobiliare che accompagna la futura apertura del Nou Mestalla. Una volta che il nuovo impianto sarà operativo, il club trasferirà lì i propri uffici e gli altri servizi legati alla società, tra cui il negozio ufficiale e la sede dell'Associazione dei Calciatori del Valencia CF.
La vendita rappresenta quindi una nuova fonte di liquidità per il Valencia, senza modificare nell'immediato la normale attività della società. L'edificio dispone inoltre di circa 1.700 metri quadrati con destinazione d'uso residenziale consentita, una caratteristica che ne aumenta l'attrattiva in vista di eventuali sviluppi futuri.