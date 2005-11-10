Real Madrid, prima volta speciale per Diomande: gol convalidato, poi scoppia in lacrime

Il primo gol di Yan Diomande con il Real Madrid è stato molto più di una buona conclusione. Piuttosto un'azione costruita con precisione e una lettura perfetta degli spazi: Arda Guler ha avviato l'azione, proposto palla a Valverde e l'uruguaiano, posizionato sulla fascia dopo l'ingresso di Vinícius che ha modificato l'assetto blanco, ha trovato il modo di spezzare le linee del Villarreal. Un pallone filtrante, alle spalle della difesa, e il 25 dei blancos a raccogliere il pallone e spedire palla in porta.

La ricostruzione

Un ritorno in campo con la maglia del Real e una rete che ha dovuto essere revisionato al VAR dopo il fuorigioco segnalato dal guardalinee. Alla fine il sigillo di Diomande è stato convalidato e lui è scoppiato: totalmente in preda alle emozioni, il 19enne è scattato in una corsa di 40 metri fino alla bandierina, mentre tutti i suoi compagni lo inseguivano.

La reazione

Un gesto che ha trasformato la sua prima rete in un momento speciale e che ha lasciato intravedere cosa significasse per lui sbloccarsi come marcatore del Real Madrid: infatti, il classe 2006 è scoppiato in lacrime durante l'esultanza per il gol. Pianto liberatorio, che riassume tutto e che gli servirà per liberarsi totalmente dalla pressione che comporta portarsi appresso i 140 milioni di euro pagati dal Madrid in estate. Un primo gol che non dimenticherà e che gli fa guadagnare credito agli occhi di Mourinho in vista delle prossime partite.