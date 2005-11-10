Rosso Gravenberch, il Liverpool crolla col City: 2 gol presi in 3 minuti, poi mazzata di Cherki

È bastato un episodio, pesante e che lascia più di qualche dubbio, per rompere gli equilibri di Liverpool-Manchester City. Ryan Gravenberch, già ammonito, è arrivato a contrasto con Jeremy Doku e l'arbitro Kavanagh non ci ha pensato due volte, sventolando il cartellino rosso per somma di gialli al centrocampista olandese. Espulsione forzata o meno, i Reds sono rimasti in 10 e i citizens hanno dato una lezione di calcio ai padroni di Anfield.

Cos'è successo

Sono bastati tre minuti per vedere il Liverpool squagliarsi in casa sua, sotto di un uomo: prima il bolide scagliato in porta da Erling Haaland al 65', poi il raddoppio di Doku al 68'. La banda di Enzo Maresca ci ha preso gusto e in un'accelerata improvvisa del ritmo di gara al 78' Josko Gvardiol ha trovato in area un Ryan Cherki abilissimo a mandare al bar il diretto marcatore per poi infilare in porta il 3-0 pesantissimo ai danni dei Reds.

Alla faccia

Una bella risposta di spirito e di reazione alle settimane turbolente della sosta nazionali, da quella fatidica sentenza della Commissione Indipendente della Premier League circa le presunte violazioni finanziarie (114 su 115) nell'arco di nove stagioni (tra il 2009 e il 2018). Il caso resta aperto, il club di Etihad ha fatto ricorso, nel frattempo il City gongola con tre reti ai danni del Liverpool. E una vittoria ormai in cassaforte.