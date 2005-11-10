Liverpool, che tonfo: ko 3-0 ad Anfield in 10, Maresca e il City rispondono alle polemiche
Yvonne Alessandro
Finisce con un vero e proprio trionfo del Manchester City sul Liverpool, caduto malamente in casa ad Anfield per 3-0: determinante l'espulsione per somma di ammonizioni comminata a Gravenberch, i Reds rimasti in 10 poi finiscono per incassare tre reti (Haaland-Doku-Cherki).
Enzo Maresca si tira fuori da giorni complicati dopo la sentenza della Commissione Indipendente della Premier League per le presunte violazioni finanziarie in 9 stagioni differenti: i Citizens conquistano così tre punti pesanti, per consolidare ulteriormente la vetta.
I risultati del pomeriggio in Premier League
Crystal Palace - Nottingham Forest 3-1
3' Ndoye (N), 41' Kamada (CP), 45+4' Lerma (CP), 59' Pino (CP)
Hull City - Everton 2-2
48' Gelhardt (HC), 55' Dewsbury-Hall (E), 68' Barry (E), 74' Belloumi (HC)
Liverpool - Manchester City 0-3
65' Haaland (M), 68' Doku (M), 78' Cherki (M)
La 6ª giornata di Premier League
Sabato 10 ottobre
Arsenal – Leeds 2-1
Aston Villa - Brentford 2-2
Chelsea - Bournemouth 5-1
Ipswich - Fulham 2-1
Sunderland - Brighton 0-2
Manchester United - Tottenham 1-1
Domenica 11 ottobre
Crystal Palace - Nottingham Forest 3-1
Hull City - Everton 2-2
Liverpool - Manchester City 0-3
Lunedì 12 ottobre
Coventry - Newcastle United ore 21:00
La classifica di Premier League
Manchester City - 18 punti*
Arsenal - 15 punti*
Brighton - 13 punti*
Brentford - 10 punti*
Chelsea - 10 punti*
Everton - 10 punti*
Leeds - 9 punti*
Liverpool - 9 punti*
Hull City - 9 punti*
Newcastle - 8 punti
Ipswich - 9 punti*
Crystal Palace - 7 punti*
Manchester United - 6 punti*
Nottingham Forest - 5 punti*
Aston Villa - 5 punti*
Sunderland - 4 punti*
Bournemouth - 3 punti*
Tottenham - 3 punti*
Coventry - 3 punti
Fulham - 2 punti
* una gara in più