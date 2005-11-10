L'ex Genoa Blessin inizia con un ko: il Gladbach resta a zero punti in Bundesliga
Daniele Najjar
Cade ancora il Borussia Monchengladbach affidato in questa sosta per le nazionali all'ex tecnico del Genoa, Alexander Blessin: il Colonia passa 2-1 grazie ai gol di Bergmann ed El Mala. Con questo ko, il quinto consecutivo, la squadra di Blessin rimane dunque a quota zero punti, all'ultimo posto in Bundesliga.
Il risultato
Colonia - Monchengladbach 2-1
26' Bergmann (C), 39' Scally (BM), 67' El Mala (C)
La 5ª giornata di Bundesliga
Venerdì 9 ottobre
Borussia Dortmund - Werder Brema 2-2
Sabato 10 ottobre
Hoffenheim - Amburgo ore 2-3
Augsburg - Bayern Monaco 2-2
Mainz - Bayer Leverkusen 3-4
Union Berlino - Elversberg 1-0
Paderborn - Stoccarda 0-2
RB Lipsia - Eintracht Francoforte 6-0
Domenica 11 ottobre
Colonia - Monchengladbach 2-1
Friburgo - Schalke 04 ore 17:30
La classifica di Bundesliga
Borussia Dortmund - 13 punti
Bayern Monaco - 11
Friburgo - 10
Bayer Leverkusen - 10
RB Lipsia - 9
Werder Brema - 8
Augusta - 8
Magonza - 7
Elversberg - 7
Colonia - 7
Amburgo - 6
Stoccarda - 6
Eintracht Francoforte - 5
Schalke 04 - 5
Paderborn - 4
Union Berlino - 4
Hoffenheim - 3
Monchengladbach - 0