Ufficiale Recoba riparte dal Venezuela. Il Chino è il nuovo allenatore del Deportivo Táchira

Alvaro Recoba è il nuovo allenatore del Deportivo Táchira, società calcistica venezuelana con sede nella città di San Cristobal che milita in Primera Division, la massima serie del campionato venezuelano. L'ex attaccante dell'Inter ha firmato un accordo fino al 2026.

Ad annuncialo la stessa società, attraverso il seguente comunicato: "Uno storico uruguaiano tra i più grandi del Venezuela Benvenuto, allenatore. Recoba siamo sicuri che scriverai una pagina gloriosa negli oroneri, seguendo l'eredità storica dei fondatori, giocatori e allenatori Charrua che hanno portato gloria al nostro club. Andiamo avanti, Mister 2026".

Dopo l'annuncio, il ds del club Jorge Silva, ha commentato: "Il nostro obiettivo è portare il nostro progetto un po' più avanti; vogliamo che abbia rilevanza internazionale, sognando di ottenere una buona prestazione nel torneo CONMEBOL a cui parteciperemo e, naturalmente, di raggiungere la nostra dodicesima stella. Con il supporto del team di Gerzon Chacón e Gustavo Maldonado, abbiamo studiato diverse opzioni e quella più vicina a ciò che volevamo nel nostro progetto era Recoba; le trattative sono state brevi e in buoni termini. Una delle cose di cui abbiamo parlato con il nuovo allenatore è stata l'ottimizzazione che avremo nelle categorie giovanili con il 'Ciudad Aurinegra' e il centro ad alte prestazioni 'Gaetano Greco', e lui (Recoba) è sembrato molto soddisfatto di questo progetto".