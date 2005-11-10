Vi ricordate l'ex Verona e Siena Mario Frick? È nuovo allenatore dell'Aberdeen

Mario Frick è il nuovo allenatore dell'Aberdeen. Il club scozzese ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico 52enne, che arriva dopo una lunga esperienza alla guida del Lucerna, iniziata nel dicembre 2021. Al suo arrivo in Svizzera, la squadra occupava l'ultimo posto in classifica: Frick è riuscito a evitare la retrocessione e successivamente a conquistare un quarto posto, ottenendo la qualificazione alle competizioni europee. L'accordo è subordinato al completamento delle formalità per il visto britannico. Con lui arriverà anche il vice Roman Matter. "È un club con una grande storia, tifosi appassionati e ambizioni importanti. Voglio creare un ambiente nel quale i giocatori possano crescere e rendere al meglio", ha dichiarato il nuovo allenatore dei Dons.

I numeri di Frick nel calcio italiano

Per Frick si tratta di una nuova esperienza professionale, ma il suo nome è tutt'altro che sconosciuto agli appassionati italiani. Da calciatore ha infatti trascorso quasi dieci anni nel nostro Paese. Arrivato all'Arezzo nel 2000, si mise immediatamente in evidenza realizzando 16 gol in Serie C1, prestazioni che gli aprirono le porte della Serie A con l'Hellas Verona. Nella stagione 2001-02 collezionò 24 presenze e sette reti, formando una coppia offensiva con Adrian Mutu. Successivamente passò alla Ternana, dove rimase quattro stagioni in Serie B realizzando 44 gol in campionato, prima di trasferirsi al Siena nell'estate 2006. Con i toscani disputò tre campionati consecutivi nella massima serie, contribuendo alla conquista di altrettante salvezze.

Le sue esperienze da allenatore prima dell'Aberdeen

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Frick ha intrapreso la carriera da allenatore, passando dalle esperienze al Balzers e al Vaduz fino al quinquennio al Lucerna. Da ex attaccante ha anche scritto pagine importanti con la nazionale del Liechtenstein: 125 presenze e 16 gol tra il 1993 e il 2016, primato realizzativo del Paese. Ora lo attende la Scozia, con l'obiettivo di rilanciare l'Aberdeen e costruire una squadra competitiva.