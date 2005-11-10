Neymar pensa già al ritiro: "Kings League nel 2030? Con il mio ginocchio..."

Neymar guarda già al futuro, ma senza fretta. Nel corso di una diretta con il content creator brasiliano Cris Guedes, l'attaccante del Santos ha parlato della fase finale della sua carriera, lasciando intendere che potrebbe continuare a giocare ancora per qualche anno prima di approdare in Kings League.

"Volevo partecipare alla Kings League. Lo farò nel 2030", ha dichiarato il brasiliano. Alla battuta dell'interlocutore, che gli ha fatto notare come ciò significherebbe smettere tra quattro anni, Neymar ha risposto con un sorriso amaro: "Non è così... Se avessi il mio stesso ginocchio, capiresti".

I problemi fisici continuano a pesare

Le parole dell'ex Barcellona e PSG fanno riferimento ai continui problemi al ginocchio sinistro, operato nuovamente lo scorso dicembre. Nonostante gli acciacchi, il fuoriclasse verdeoro non sembra intenzionato a chiudere la carriera nel breve periodo. Dopo il ritorno al Santos nel 2025, Neymar continua infatti a inseguire gli ultimi obiettivi della sua carriera, pur convivendo con una condizione fisica sempre più difficile.

Tra infortuni e il sogno di continuare

Dopo il Mondiale 2026, al quale aveva partecipato con il Brasile, l'attaccante ha dovuto fare i conti con nuovi problemi fisici e alcune squalifiche che ne hanno limitato il minutaggio. Nell'ultimo mese ha disputato appena tre partite, trovando comunque una doppietta contro il Flamengo. L'idea di chiudere con il calcio giocato non è ancora all'orizzonte, ma Neymar ha lasciato intendere che il 2030 potrebbe rappresentare una tappa importante del suo futuro, con la Kings League già nei suoi programmi.