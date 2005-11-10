Bayern, Kompany torna nel centro sportivo: il tecnico ha ripreso il lavoro in ufficio

Vincent Kompany è ufficialmente tornato. A oltre due settimane dal malore accusato durante un allenamento del Bayern Monaco, l'allenatore belga è rientrato per la prima volta alla Säbener Straße, sede del club bavarese, riprendendo gradualmente la sua attività quotidiana.

Kompany era stato costretto a fermarsi dopo un'infezione che gli aveva provocato anche un'irritazione delle meningi, con un ricovero in ospedale e un successivo periodo di riposo assoluto. Stamattina il tecnico classe 1986 si è presentato negli uffici del Bayern, dove ha incontrato anche il direttore sportivo Christoph Freund, con cui ha avuto un lungo confronto.

Il Bayern ha rispettato i tempi del recupero

Nelle ultime settimane il club aveva scelto di non forzare il rientro dell'allenatore, lasciandogli tutto il tempo necessario per completare la guarigione. Ora Kompany può tornare passo dopo passo a seguire da vicino la squadra e la gestione quotidiana del gruppo, dopo che il suo staff ha portato avanti il lavoro con ottimi risultati.

Rientro importante verso la fase decisiva

Il Bayern, capolista in Bundesliga, si prepara ora ad affrontare un periodo ricco di impegni tra campionato, Coppa di Germania e Champions League. Il ritorno di Kompany rappresenta quindi un segnale importante per il club, che ritrova il proprio allenatore proprio in vista della parte più intensa della stagione.