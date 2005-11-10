Chelsea, allarme fuga di notizie sulla formazione. Colpa... del Fantasy Premier League

Il Chelsea corre ai ripari dopo una curiosa fuga di notizie che ha coinvolto il Fantasy Premier League, il corrispettivo inglese del nostro Fantacalcio. Il club londinese ha inviato una comunicazione interna ai propri dipendenti, invitandoli a prestare la massima attenzione nell'utilizzo del popolare gioco online dopo che l'infortunio di Joao Pedro è stato scoperto prima dell'annuncio ufficiale.

L'attaccante brasiliano aveva saltato a sorpresa la sfida persa 2-0 contro il Tottenham per un problema al quadricipite, ma alcuni esperti di Fantasy Premier League avevano notato un dettaglio sospetto: diversi dipendenti del Chelsea, insieme all'attaccante Morgan Rogers, avevano rimosso Joao Pedro dalle proprie squadre virtuali poche ore prima della partita, facendo intuire che il giocatore non sarebbe stato disponibile.

Richiamo interno del club

Dopo l'episodio, il Chelsea ha inviato un'email allo staff per ricordare le possibili conseguenze dell'utilizzo di informazioni riservate su piattaforme pubbliche come il Fantasy Premier League. L'obiettivo è evitare che dettagli interni possano emergere indirettamente attraverso le scelte effettuate nel gioco. Interpellato sulla vicenda, l'allenatore Xabi Alonso ha ammesso di non essere a conoscenza del caso: "Non seguo il Fantasy Premier League, quindi non sapevo nulla", ha spiegato.

Non è il primo episodio

Per il Chelsea non si tratta del primo caso di indiscrezioni sfuggite prima di una partita. Nella passata stagione erano già trapelate alcune formazioni titolari prima delle sfide di Champions League contro il PSG, mentre in un'altra occasione il barbiere di Marc Cucurella aveva anticipato sui social l'assenza di Joao Pedro e Cole Palmer per una trasferta a Brighton. Il club, comunque, considera quello legato al Fantasy Premier League un episodio isolato e, almeno per il momento, non intende introdurre divieti specifici sull'utilizzo del gioco, limitandosi a sensibilizzare dipendenti e collaboratori sulla gestione delle informazioni riservate.