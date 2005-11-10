Lo scandalo City rischia di costare caro alla città di Manchester: addio Olimpiadi del 2040
Simone Lorini
Le ambizioni di Manchester di ospitare una futura edizione dei Giochi Olimpici, nell'ambito di una candidatura allargata del Nord dell'Inghilterra, potrebbero essere state compromesse dalla sentenza di colpevolezza del Manchester City: è quanto trapela da fonti interne al mondo olimpico, come riportato dal Daily Mail, nonostante il club continui a ribadire la propria totale estraneità ai fatti.
Una decisione definitiva sul caso del City è attesa con largo anticipo rispetto al momento in cui il CIO sceglierà la sede dei Giochi del 2040, intorno al 2033. Nel frattempo, gli sponsor si sono per lo più schierati a sostegno del club, e si vocifera che Etihad Airways stia valutando un'azione legale contro la Premier League.
Lo sponsor tecnico Puma ha invece scelto un approccio più ironico, esponendo nel suo negozio di Oxford Street un cartello scherzoso con la scritta "Linea di supporto per i Cityzens" in piena bufera per lo scandalo in corso.