Manchester City, arriva il ricorso: "Siamo innocenti e abbiamo prove inconfutabili"

Il verdetto storico emesso dalla Commissione indipendente della Premier League rappresenta un punto di svolta senza precedenti nella storia del calcio inglese ed europeo. La condanna del Manchester City per 114 violazioni finanziarie contestate - relative a un arco di nove stagioni tra il 2009 e il 2018 - conferma le accuse di un sistema di ricavi fittizi e contratti artefatti per aggirare i paletti del Fair Play Finanziario UEFA e del massimo campionato inglese. Oltre alla condotta finanziaria, il club è stato ritenuto colpevole anche per l'ostruzionismo mostrato durante l'iter investigativo durato ben quattro anni. Si preannunciano sanzioni senza precedenti - da penalizzazioni record di punti fino alla revoca dei titoli o persino all'espulsione dal campionato - mentre la dirigenza citizens ha subito fatto muro.

Il Manchester City annuncia il ricorso: "Il club è innocente, abbiamo prove inconfutabili"

Il Manchester City ha presentato ufficialmente un appello dopo essere stato riconosciuto colpevole, all'inizio di questa settimana da parte di una commissione indipendente, di tutti i capi d'accusa relativi a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League. In una nota si legge: "Il Manchester City Football Club può confermare che alle 19:00 di giovedì 1° ottobre 2026 il club ha presentato il suo ricorso dettagliato contro il parere della Commissione della Premier League, in merito al procedimento disciplinare della Premier League. La ferma posizione del club è che, su più fronti, il parere contenga evidenti e sostanziali errori di diritto, di principio e di fatto, e che risulti infondato. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di una mole imponente di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il dovuto processo e siamo inevitabilmente limitati nelle ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione di tutti i procedimenti".

Il comunicato della FA: "Seguiamo gli sviluppi da vicino"

La Federazione calcistica inglese ha diramato un comunicato, che non dice praticamente nulla, circa l'indagine in corso sul Manchester City: "La decisione della Commissione indipendente ha implicazioni significative per l'integrità del calcio. Stiamo esamineremo attentamente la pronuncia e le sue conseguenze e adotteremo i provvedimenti del caso laddove opportuno. Poiché il procedimento tra la Premier League e il Manchester City Football Club è ancora in corso, non intendiamo rilasciare ulteriori commenti in questa fase. Tuttavia, continueremo a seguire gli sviluppi da vicino".

Raccolta fondi per l'Hacker che ha messo nei guai il City: "Temo per la mia vita, devo nascondermi"

Intanto Rui Pinto, volto dietro alla piattaforma Football Leaks che ha messo nei guai il Manchester City, ha detto di temere per la sua vita ad ha annunciato una raccolta fondi

"Mercoledì, poche ore dopo il verdetto che ha confermato ufficialmente la colpevolezza del Manchester City, la Commissione responsabile del programma di protezione dei testimoni in Portogallo mi ha informato della decisione di interrompere la mia partecipazione al programma e di revocare la protezione della polizia, esponendomi consapevolmente a una situazione di pericolo per la mia vita.

Alla luce di queste circostanze, non ho altra alternativa che trasferirmi, entro i prossimi giorni, in una località segreta e per un periodo di tempo indefinito, a causa delle numerose minacce di morte che ho ricevuto e del serio rischio di un attentato contro di me.

Per questo motivo, ho appena avviato una campagna su GoFundMe e chiedo il sostegno di tutti per aiutarmi a superare questa grave situazione creata dallo Stato portoghese che, come ho già dichiarato, ha deciso consapevolmente di mettere a rischio la mia vita.

Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare in modo particolare tutti coloro che continuano a sostenere Football Leaks e posso dare a tutti una garanzia: la battaglia continuerà senza dubbio!"