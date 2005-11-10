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Il caso Ronaldo non accenna a placarsi, Jesus: "Scusarmi? Esattamente per cosa?"

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 09:41Calcio estero
05.10.2026 09:41Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A margine della vittoria per 2-1 contro la Norvegia, ottenuta domenica in Nations League, il commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus ha aperto le porte a un ritorno in nazionale dell'attaccante Cristiano Ronaldo (41 anni, 234 presenze e 146 gol), che mercoledì scorso aveva lasciato il ritiro della Seleção das Quinas sentendosi tradito dal tecnico lusitano. Ciononostante, l'ex allenatore del Benfica si è infastidito per una domanda posta in conferenza stampa riguardo a un'eventuale richiesta di scuse nei confronti del centravanti dell'Al-Nassr.

"Scusarmi per cosa? Quale sarebbe il motivo per cui dovrei scusarmi? Il problema all'origine di tutto questo è legato al riscaldamento del giocatore. Mi assumo la responsabilità della decisione e di ciò che è accaduto. Ma scusarmi per cosa? Con chi? È assurdo", ha tuonato Jesus, visibilmente irritato.

Per la cronaca, nonostante le polemiche attorno a Ronaldo, il Portogallo ha inanellato quattro vittorie in questa sosta per le nazionali e ha già blindato la qualificazione ai quarti di finale.

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