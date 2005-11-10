Klopp e il caso City: "Grande rispetto per Guardiola, io non ho bisogno di altri titoli"

Jürgen Klopp ha commentato la situazione legata al Manchester City e al lungo procedimento giudiziario che coinvolge il club inglese per le presunte violazioni del Fair Play Finanziario. L'ex allenatore del Liverpool ha ribadito la propria stima nei confronti di Pep Guardiola e del lavoro svolto dai Citizens negli anni della grande rivalità in Premier League.

"Ho un enorme rispetto per Pep Guardiola e per il calcio che il Manchester City ha espresso durante tutto il periodo in cui ci siamo affrontati. Il livello che hanno portato in campo e gli standard che hanno stabilito sono stati altissimi", ha dichiarato Klopp. Il commissario tecnico tedesco ha però preso le distanze da qualsiasi eventuale decisione futura della Premier League nei confronti del club: "Se dovesse arrivare una sanzione, non avrebbe nulla a che fare con me. Aspetterò semplicemente di vedere cosa accadrà. Il procedimento legale va avanti da molto tempo, probabilmente ci sarà un ricorso e tutto potrebbe durare ancora per anni".

Klopp ha poi spiegato di non vivere con particolare interesse l'evoluzione della vicenda: "Sono molto lontano dal prepararmi a qualcosa del genere, non ho nemmeno questa sensazione dentro di me. Non ho bisogno di vincere altri titoli di Premier League per sentirmi soddisfatto. Sono completamente felice di ciò che abbiamo conquistato. Noi abbiamo fatto la nostra battaglia sul campo, per tutto il resto non posso dire nulla perché non conosco esattamente la situazione. E, sinceramente, non mi interessa nemmeno".