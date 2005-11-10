Scene surreali durante la sfida tra Tunisia e Libia. Al 43', con le Aquile di Cartagine in vantaggio per 1-0, il direttore di gara ha assegnato un calcio di rigore alla formazione libica per un intervento di Dahmen. Una decisione che ha scatenato le furiose proteste dei calciatori tunisini, convinti che non ci fossero gli estremi per concedere la massima punizione. Guidati dal commissario tecnico Chaabani, i giocatori hanno quindi deciso di abbandonare il terreno di gioco in segno di protesta contro l'operato dell'arbitro.

La Tunisia torna in campo, la Libia trova il pareggio

Dopo diversi minuti di grande confusione, la delegazione tunisina ha accettato di riprendere la partita. Il calcio di rigore è stato dunque regolarmente battuto e trasformato dalla Libia, che ha trovato così la rete dell'1-1. La protesta dei tunisini non era legata soltanto all'episodio del penalty, ma anche a una serie di decisioni arbitrali contestate nel corso dell'incontro.

Il precedente della finale di Coppa d'Africa

Quanto accaduto durante Tunisia-Libia ha inevitabilmente riportato alla memoria le immagini della controversa finale della Coppa d'Africa 2025 tra Senegal e Marocco, anch'essa caratterizzata dall'abbandono del terreno di gioco in seguito a una decisione arbitrale. Peraltro, già la sfida d'andata tra tunisini e libici era stata contraddistinta da numerose tensioni e polemiche legate all'arbitraggio, puntualmente riemerse anche nel confronto di ritorno.