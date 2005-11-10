Dietro i successi sul campo si nascondeva un periodo di profonda sofferenza. Wayne Rooney, storico attaccante del Manchester United e della Nazionale inglese, ha raccontato nel podcast Life At The Midpoint, condotto da Gabby Logan, le difficoltà vissute all'apice della propria carriera. Nonostante i trionfi con i Red Devils, il matrimonio e la nascita del primogenito Kai, l'ex calciatore inglese ha dovuto fare i conti con seri problemi di salute mentale.

Rooney e il dramma vissuto negli anni al Manchester United

“Mi chiudevo in casa per due giorni di fila e bevevo. Eppure quello è stato il periodo migliore della mia carriera”, ha raccontato Rooney, spiegando come cercasse quotidianamente di nascondere le proprie difficoltà. L'ex attaccante ha poi rivelato di aver attraversato momenti particolarmente bui: “Sono arrivato a un punto in cui ho pensato al suicidio. Non volevo più stare in mezzo a nessuno. Non volevo che la gente mi vedesse per strada. Non volevo entrare nei negozi”.

Rooney e il percorso con uno psicoterapeuta

Inizialmente restio a confidarsi con qualcuno per paura di mostrare debolezza, l'ex capitano della Nazionale inglese ha successivamente parlato dei suoi problemi con la madre e la moglie Coleen, prima di rivolgersi a uno specialista. “Andavo da uno psicoterapeuta per cercare di capire cosa non andasse in me. Perché, col senno di poi, probabilmente ero all'apice della mia carriera, avevo appena avuto un figlio piccolo, mi ero appena sposato. Avrebbe dovuto essere il periodo più felice della mia vita, e invece non lo era”. Una testimonianza destinata a riaccendere il dibattito sull'importanza della salute mentale nel calcio professionistico.