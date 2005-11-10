Il Barcellona continua ad apprezzare Josko Gvardiol, ma considera al momento quasi impossibile arrivare al difensore del Manchester City. Hansi Flick vorrebbe rinforzare la fascia sinistra della retroguardia e il croato rappresenta un profilo ideale per la sua duttilità, potendo giocare sia da centrale sia da terzino.

Secondo AS, il club catalano ha chiesto informazioni sul giocatore, senza però intravedere margini concreti per un'operazione. Il Manchester City non ha intenzione di cederlo e può contare su un contratto valido fino al 2031, rinnovato proprio quest'anno. Già durante i colloqui della scorsa estate legati a Rodri, gli inglesi avevano respinto un sondaggio blaugrana.

Anche le condizioni economiche del Barcellona rappresentano un ostacolo significativo. Gvardiol resta quindi un obiettivo complicato, mentre il club valuta anche altri profili, tra cui Alessandro Bastoni.