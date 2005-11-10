Una domenica segnata dal dolore in Portogallo. Il Benfica ha superato il Torreense in Coppa nazionale con il risultato di 3-1, ma il successo della squadra di Lisbona è stato inevitabilmente oscurato da una tragedia avvenuta sugli spalti durante la sfida.

Malore fatale durante l’intervallo

Nel corso della pausa tra primo e secondo tempo, Juvenal Santos, socio del Torreense, è stato colpito da un arresto cardiorespiratorio. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e l’uomo è stato trasportato in ospedale, ma nonostante gli sforzi dei medici è deceduto poco dopo. Una notizia che ha colpito profondamente il club e tutto l’ambiente calcistico portoghese.

Il cordoglio del Torreense

Il club ha espresso la propria vicinanza alla famiglia e agli amici di Juvenal Santos attraverso un comunicato ufficiale: "In questi momenti di profonda tristezza, lo Sport Clube União Torreense porge le più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che condividevano la sua passione per la squadra blu e granata". La società ha poi aggiunto: "La famiglia Torreense piange la scomparsa di uno dei suoi. Oggi più che mai ricordiamo che il calcio è fatto di persone, emozioni e una passione che ci unisce. Che il suo ricordo rimanga per sempre nei nostri cuori e che possa riposare in pace".