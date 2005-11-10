Tragedia in Portogallo: socio del Torreense muore durante la sfida di Coppa contro il Benfica
Michele Pavese
Una domenica segnata dal dolore in Portogallo. Il Benfica ha superato il Torreense in Coppa nazionale con il risultato di 3-1, ma il successo della squadra di Lisbona è stato inevitabilmente oscurato da una tragedia avvenuta sugli spalti durante la sfida.
Malore fatale durante l’intervallo
Nel corso della pausa tra primo e secondo tempo, Juvenal Santos, socio del Torreense, è stato colpito da un arresto cardiorespiratorio. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e l’uomo è stato trasportato in ospedale, ma nonostante gli sforzi dei medici è deceduto poco dopo. Una notizia che ha colpito profondamente il club e tutto l’ambiente calcistico portoghese.
Il cordoglio del Torreense
Il club ha espresso la propria vicinanza alla famiglia e agli amici di Juvenal Santos attraverso un comunicato ufficiale: "In questi momenti di profonda tristezza, lo Sport Clube União Torreense porge le più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che condividevano la sua passione per la squadra blu e granata". La società ha poi aggiunto: "La famiglia Torreense piange la scomparsa di uno dei suoi. Oggi più che mai ricordiamo che il calcio è fatto di persone, emozioni e una passione che ci unisce. Che il suo ricordo rimanga per sempre nei nostri cuori e che possa riposare in pace".