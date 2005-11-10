Quattordici minuti sono bastati a trasformare l’esordio di Mauricio Pochettino con il Manchester United in un pomeriggio da dimenticare. Ad Anfield, i Red Devils sono crollati contro il Liverpool, incassando subito due reti e restando in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Leny Yoro. Dalla tribuna sono arrivate anche le prime provocazioni dei tifosi avversari, mentre il tecnico argentino osservava impotente una squadra senza reazione.

Una partenza da incubo ad Anfield

L’arrivo di Pochettino era stato accompagnato dalle aspettative di rilanciare un club in difficoltà, ma è arrivata subito una pesante battuta d’arresto. Lo United ha perso 4-0 contro il Liverpool, giocando praticamente tutta la partita con un uomo in meno dopo il rosso a Yoro all’8’. Szoboszlai e Wirtz hanno colpito nei primi minuti, sfruttando una fase difensiva completamente in affanno. Nella ripresa sono arrivati anche i gol di Ngumoha e Muñoz, per una sconfitta che lascia i Red Devils al 19° posto in Premier League con appena otto punti dopo undici giornate.

Difesa sotto accusa e Pochettino chiede tempo

La stampa inglese ha subito evidenziato le difficoltà del nuovo allenatore. Sky Sports ha parlato del "disordine" ereditato dall’argentino, criticando una squadra fragile e priva di certezze. Nel mirino è finita anche la scelta di preferire Matthijs de Ligt a Harry Maguire: il difensore olandese è stato coinvolto in diverse azioni decisive della gara. Pochettino, però, ha difeso la squadra e contestato l’espulsione di Yoro: "È così doloroso, così deludente". Il tecnico ha aggiunto: "Abbiamo subito quattro gol giocando in dieci per più di 80 minuti". L’argentino ha comunque ammesso le responsabilità: "Abbiamo molto lavoro da fare e ce ne assumiamo la responsabilità. Dobbiamo continuare a lavorare". Il tempo, però, a Manchester sembra già essere poco.